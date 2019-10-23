У США зірвали дачу показань представниці Пентагону щодо імпічменту Трампа

Конгресмени-республіканці у середу, 23 жовтня, зірвали виступ чиновниці Пентагону Лори Купер, яка повинна була дати свідчення трьом комітетам Палати представників у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, республіканці увірвалися в кімнату для слухань, де Лора Купер повинна була за закритими дверима дати свідчення в рамках проведеного демократами розслідування.

За словами свідків, виникла бійка і на місце була викликана поліція Капітолію, щоб очистити кімнату, і навести порядок.

Помічник одного з конгресменів розповів, що республіканці принесли мобільні телефони в кімнату, хоча це суворо заборонено.

"Вони схвильовані. Вони намагаються зупинити це розслідування. Вони не хочуть чути сьогодні показання від свідка Купера. Вони знають, що буде надано більше фактів, які є абсолютно вбивчими для президента Сполучених Штатів", - заявив представник Демократичної партії Тед Ліу.

Представник Демократичної партії Стівен Лінч, якому дозволено бути присутнім на показах в якості члена Комітету з нагляду Палати представників, повідомив, що Купер сьогодні не давала свідчень.

Помічник Палати представників заявив, що судовий розгляд, пов'язаний з імпічментом президента, було тимчасово призупинено.

До того, як конгресмени спробували увірватися до зали засідань, перед журналістами з'явилися десятки республіканців з Палати представників, деякі з яких засудили процес імпічменту. Вони скаржилися на те, що свідчення беруться в приватному порядку, а не на громадських слуханнях, і що Палата представників не проводила голосування, офіційно уполномочивающего провести розслідування.

"Це обман, і настав час припинити", - заявив конгресмен-республіканець Марк Уокер.

Як відомо, Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

РБК-Україна повідомляло, що тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор дав свідчення у Конгресі США. Він розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma.