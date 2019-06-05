ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США повідомили про "небезпечне" перехоплення літака російським винищувачем

Новини » Надзвичайні події    05.06.2019 - 06:59
США повідомили про "небезпечне" перехоплення літака російським винищувачем
Ілюстративне фото (flickr.com/99th)

У США заявили, що російський Су-35 піддав небезпеці американських пілотів

Російський багатоцільовий винищувач Су-35 4 червня тричі перехоплював літак-спостерігач Військово-морських сил США P-8A Poseidon у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем, причому одне з перехоплень було "небезпечним". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шостого флоту Сполучених Штатів.

"Су-35 на високій швидкості пройшов прямо перед літаком місії, що піддало небезпеці наших пілотів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після другого перехоплення екіпаж P-8A Poseidon повідомив про хвилі турбулентності, загалом тривалість одного перехоплення становила приблизно 28 хвилин.

Американські військові назвали дії російських пілотів у міжнародному повітряному просторі "безвідповідальними".

"Ми очікуємо, що вони вестимуть себе відповідно до міжнародних стандартів, встановлених для гарантування безпеки і запобігання інцидентам", - заявили в прес-службі Шостого флоту.

Там також нагадали про укладену між США і тоді ще Радянським союзом угоду від 1972 року про запобігання інцидентам у відкритому морі і в повітряному просторі над ним (INCSEA).

"Небезпечні дії збільшують ризик прорахунку і ймовірність зіткнення в повітрі", - заявили в США.

Там також підкреслили, що американський літак працював відповідно з міжнародним правом і "не провокував" дії з боку екіпажу Су-35.

Нагадаємо, американські винищувачі перехопили шість літаків ВПС РФ у міжнародному повітряному просторі на захід від штату Аляска і супроводжували їх

Угорські винищувачі перехопили літак РФ над Балтикою Японія перехопила російський Іл-38 над Японським морем
Новини України истребителиВМС СШАперехват
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся