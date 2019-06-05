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США сообщили о "небезопасном" перехвате самолета российским истребителем

Новости » Происшествия    05.06.2019 - 06:59
США сообщили о "небезопасном" перехвате самолета российским истребителем
Иллюстративное фото (flickr.com/99th)

В США заявили, что российский Су-35 подверг опасности американских пилотов

Российский многоцелевой истребитель Су-35 4 июня трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, причем один из перехватов был "небезопасным". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шестого флота Соединенных Штатов.

"Су-35 на высокой скорости прошел прямо перед самолетом миссии, что подвергло опасности наших пилотов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после второго перехвата экипаж P-8A Poseidon сообщил о волне турбулентности, в целом продолжительность одного перехвата составила примерно 28 минут.

Американские военные назвали действия российских пилотов в международном воздушном пространстве "безответственных".

"Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", - завили в пресс-службе Шестого флота.

Там также напомнили о заключенном между США и тогда еще Советским союзом соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (INCSEA).

"Небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе", - заявили в США.

Там также подчеркнули, что американский самолет работал в соответствии с международным правом и "не провоцировал" действия со стороны экипажа Су-35.

Напомним, американские истребители перехватили шесть самолетов ВВС РФ в международном воздушном пространстве к западу от штата Аляска и сопровождали их

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