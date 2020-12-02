У США скоротять час карантину через коронавірус до 10 днів

Центр по контролю і профілактиці захворювань США випустить нові рекомендації по коронавірус. Зокрема, буде скорочено термін проходження карантин в разі контактування з інфікованим COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Обов'язковий карантин в разі прямого контакту із зараженим пацієнтом хочуть скоротити до 7 днів, якщо буде отримано негативний ПЛР тест, або до 10 днів без тестування.

В кінці жовтня Центр по контролю і профілактиці захворювань США випустив рекомендації, згідно з якими на карантин зобов'язані йти ті громадяни, які безперервно протягом 15 хвилин контактували з інфікованою людиною.

При цьому для громадян залишать рекомендації по використанню масок, дотримання соціальної дистанції, уникнення скупчення людей і часте миття рук.

Раніше РБК-Україна писало, що в США відбулася перша масова поставка вакцини від коронавірусу.

Першими вакцину в США отримають дві групи людей - медики і резиденти установ тривалого догляду.

Також повідомлялося, що кандидат на пост міністра фінансів США Джанет Йеллен заявила, що пандемія коронавірусу привела до кризи історичного масштабу в Штатах.