ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пандемія призвела до історичної кризи в США, - кандидат в міністри фінансів

США, Середа 02 грудня 2020 06:13
Пандемія призвела до історичної кризи в США, - кандидат в міністри фінансів
Фото: прапор США (pexels)
Автор: Даша Харченко

Джанет Йеллен, яку обраний президент США Джо Байден планує призначити на пост міністра фінансів, заявила, що пандемія коронавірусу призвела до кризи історичного масштабу в Штатах. Вона назвала це "американською трагедією".

Про це повідомляє Reuters.

Йеллен зазначила, що найбільший збиток пандемія завдала найбільш уразливим групам населення.

"Це американська трагедія, і нам необхідно діяти невідкладно. Бездіяльність призведе до посиленого спаду, який завдасть ще більшої шкоди", - сказала Йеллен.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр фінансів США Стівен Мнучин прогнозує, що американська економіка, яка понесла серйозні втрати через пандемію коронавірусу, мала одужати влітку - на початку осені 2020 року.

Раніше The Washington Post писала, що США в 2020 році очікує дефіцит бюджету у розмірі 4 трлн доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикикризисКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся