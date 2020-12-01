ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У США відбулася перша масова поставка вакцини від коронавірусу

Вівторок 01 грудня 2020 15:07
У США відбулася перша масова поставка вакцини від коронавірусу
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Вакцини від коронавірусу виробників Pfizer / BioNTech і Moderna поки не отримали офіційного дозволу в США, однак там вже здійснили першу повітряну поставку вакцин Pfizer з Брюсселя в аеропорт Чикаго. Раніше в фармкомпанії повідомляли, що до моменту дозволу не здійснюватимуть поставок.

Про це повідомляє CNBC.

Як повідомляється, 10 грудня відбудеться обговорення за ліцензією Pfizer, яка подала заявку 20 листопада - якщо дозвіл надійде в терміни, перші дози американці отримають за кілька тижнів після рішення. Moderna також подала заявку незабаром після Pfizer.

Зазначається, що через необхідність у низьких температурах (до -70 градусів за Цельсієм) авіатранспорт вимагає дозволу на перевезення більшої кількості сухого льоду для підтримки температур. Сухий лід має небезпечні випари, через що дозволений обсяг поки обмежено до близько тонни за політ.

Нагадаємо, раніше Moderna заявила про ефективність вакцини від COVID на 100% при важких випадках. Серед учасників дослідження важкою формою COVID-19 перехворіли 30 осіб. Всі вони були в групі, що отримала плацебо.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що для того, щоб зупинити пандемію COVID-19, необхідно вакцинувати 60-70% населення планети. Такий рівень вакцинації дозволить розірвати ланцюжки поширення коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Вакцина

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся