У США відбулася перша масова поставка вакцини від коронавірусу

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Вакцини від коронавірусу виробників Pfizer / BioNTech і Moderna поки не отримали офіційного дозволу в США, однак там вже здійснили першу повітряну поставку вакцин Pfizer з Брюсселя в аеропорт Чикаго. Раніше в фармкомпанії повідомляли, що до моменту дозволу не здійснюватимуть поставок.

Про це повідомляє CNBC.

Як повідомляється, 10 грудня відбудеться обговорення за ліцензією Pfizer, яка подала заявку 20 листопада - якщо дозвіл надійде в терміни, перші дози американці отримають за кілька тижнів після рішення. Moderna також подала заявку незабаром після Pfizer.

Зазначається, що через необхідність у низьких температурах (до -70 градусів за Цельсієм) авіатранспорт вимагає дозволу на перевезення більшої кількості сухого льоду для підтримки температур. Сухий лід має небезпечні випари, через що дозволений обсяг поки обмежено до близько тонни за політ.

Нагадаємо, раніше Moderna заявила про ефективність вакцини від COVID на 100% при важких випадках. Серед учасників дослідження важкою формою COVID-19 перехворіли 30 осіб. Всі вони були в групі, що отримала плацебо.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що для того, щоб зупинити пандемію COVID-19, необхідно вакцинувати 60-70% населення планети. Такий рівень вакцинації дозволить розірвати ланцюжки поширення коронавірусу.