США скорочують військову присутність в Афганістані

США почали скорочувати присутність в Афганістані, незважаючи на відсутність мирної угоди з талібами. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на The New York Times.

За словами командувача військами США і НАТО в Афганістані генерал-лейтенанта Остіна Скотта Міллера, чисельність американських військовослужбовців за останній рік скоротилася на 2 тисячі і тепер становить близько 12 тисяч чоловік. Повідомляється, що присутність американських військових хочуть скоротити до 8,6 тисяч осіб.

При цьому, за словами міністра оборони США Марка Еспера, в Афганістані не буде повного виведення військ, як це сталося в Сирії.

"Все це повинно обнадіяти наших афганських союзників та інших щодо того, що їм не слід неправильно інтерпретувати наші дії за останні тижні в Сирії, які контрастують з Афганістану", - повідомив Еспер.

Раніше повідомлялося, що глава Пентагону Марк Еспер знаходиться в столиці Афганістану Кабулі, щоб спробувати відновити переговори з представниками радикального руху "Талібан".

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що на початку вересня президент США Дональд Трамп оголосив про припинення мирних переговорів з талібами. Трамп назвав причиною припинення переговорів криваві атаки "Талібану", які тривають в Афганістані.