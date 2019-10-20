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Глава Пентагону прибув в Афганістан для переговорів з талібами

Новини » Політика    20.10.2019 - 16:29
Глава Пентагону прибув в Афганістан для переговорів з талібами
Фото: Марк Еспер (twitter.com/EsperDoD)

Вашингтон хоче спробувати відновити переговори з "Талібаном"

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) Марк Еспер прибув в Афганістан, щоб спробувати відновити переговори з представниками радикального руху "Талібан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, інформація про візит глави Пентагону до Афганістану не поширювалася. Повідомляється, що Емпер планує спробувати відновити процес переговорів між Вашингтоном та талібами, а також має намір зустрітися з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

"Мета все ще полягає в тому, щоб в кінці кінців досягти мирної угоди, політичної угоди - це найкращий варіант (для відновлення миру в Афганістані - ред.)", - заявив Еспер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що делегація "Талібану" відвідала Пекін для обговорення з китайською владою припинення переговорів з Сполученими Штатами щодо відновлення миру в Афганістані. Китайські офіційні особи не коментували зустріч з талібами.

Як писало РБК-Україна, 8 вересня президент США Дональд Трамп раптово оголосив про припинення мирних переговорів, які вела його адміністрація з талібами. Трамп назвав причиною припинення переговорів криваві атаки "Талібану", що тривають в Афганістані.

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