США сокращают военное присутствие в Афганистане

США начали сокращать военное присутствие в Афганистане, несмотря на отсутствие мирного соглашения с талибами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенанта Остина Скотта Миллера, численность американских военнослужащих за последний год сократилась на 2 тысячи и теперь составляет около 12 тысяч человек. Сообщается, что присутствие американских военных хотят сократить до 8,6 тысяч человек.

При этом, по словам министра обороны США Марка Эспера, в Афганистане не будет полного вывода войск, как это произошло в Сирии.

"Все это должно обнадежить наших афганских союзников и остальных относительно того, что им не следует неправильно интерпретировать наши действия за последние недели в Сирии, которые контрастируют по Афганистану", - сообщил Эспер.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер находится в столице Афганистана Кабуле, чтобы попытаться возобновить переговоры с представителями радикального движения "Талибан".

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в начале сентября президент США Дональд Трамп объявил о прекращении мирных переговоров с талибами. Трамп назвал причиной прекращения переговоров кровавые атаки "Талибана", которые продолжаются в Афганистане.