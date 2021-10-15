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США знімуть обмеження на поїздки в мінімум 30 країн: названа дата

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П'ятниця 15 жовтня 2021 17:05
США знімуть обмеження на поїздки в мінімум 30 країн: названа дата Фото: США відновлюють поїздки в мінімум 30 країн (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

США зніме обмеження на поїздки для повністю вакцинованих іноземних громадян з більш ніж 30 країн. Білий дім збирається сьогодні оголосити про таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами представника Білого дому, рішення стосуватиметься країн на сухопутних кордонах США.

Крім того, Білий дім повідомляв 20 вересня, що Сполучені Штати знімуть обмеження для жителів 33 країн, включаючи Китай, Індію, Бразилію і більшу частину Європи на початку листопада. Точної дати тоді не було.

За даними The Guardian, адміністрація президента Джо Байдена оголосить сьогодні, що кордони для цих країн відкриють з 8 листопада.

Як відомо, з березня 2020 року з метою боротьби з пандемією коронавірусу США ввели ряд обмежень для подорожей за кордон.

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