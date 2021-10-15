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США снимут ограничения на поездки в минимум 30 стран: названа дата

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Пятница 15 октября 2021 17:05
США снимут ограничения на поездки в минимум 30 стран: названа дата Фото: США возобновляют поездки в минимум 30 стран (Getty Images)
Автор: Инна Собора

США снимет ограничения на поездки для полностью вакцинированных иностранных граждан из более чем 30 стран. Белый дом собирается сегодня объявить о таком решении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам представителя Белого дома, решение будет касаться стран на сухопутных границах США.

Кроме того, Белый дом сообщал 20 сентября, что Соединенные Штаты снимут ограничения для жителей 33 стран, включая Китай, Индию, Бразилию и большую часть Европы в начале ноября. Точной даты тогда не было.

По данным The Guardian, администрация президента Джо Байдена объявит сегодня, что границы для этих стран откроют с 8 ноября.

Как известно, с марта 2020 года в целях борьбы с пандемией коронавируса США ввели ряд ограничений для путишествий за границу.

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