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Інформаційна війна: у Міноборони спростували нарощування військ РФ на кордоні з Україною

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 17:40
Інформаційна війна: у Міноборони спростували нарощування військ РФ на кордоні з Україною Фото: повідомлення про нарощування ЗС Росії на українському напрямі – елемент інформаційної війни (Exercise Rapid Trident 2020)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони України спростувало повідомлення у ЗМІ про стягування російських військ до українського кордону. У відомстві назвали ці заяви елементом інформаційно-психологічного впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За даними головного управління розвідки Міноборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до українського кордону не зафіксовано.

"Факти нарощування збройних сил РФ на українському напрямі є елементом інформаційно-психологічних дій", – заявили у Центрі оперативного інформування оборонного відомства.

Військові припустили, що опубліковані у ЗМІ факти нарощування російських військ на українському напрямі – планові заходи у рамках переміщення військ після завершення навчань.

"Військова розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави агресора та зміни їхньої чисельності поблизу державного кордону", - уточнили у Міноборони.

Нагадаємо, раніше газета Washington Post повідомила про перекидання російських військ до кордону з Україною.

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Міністерство оборони України Війська РФ
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