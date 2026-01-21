США сократят численность персонала и участие в консультативных группах НАТО, - СМИ

Что узнало Reuters

По словам источников, в рамках вышеуказанного шага, о котором администрация Трампа уведомила ряд европейским стран - США планируют сократить около 200 должностей в структурах НАТО. Речь о структурах, которые планируют военные и развединформацию альянса.

Источники говорят, что среди организаций, которые пострадают от сокращений - это Центр анализа разведывательной информации НАТО (в Британии), а также Командование сил специальных операций специальных операций союзников в Брюсселе.

Кроме того, будет сокращена Португальская STRIKFORNATO, которая курирует некоторые морские операции. Под сокращение попадут и несколько других аналогичных структур НАТО.

Агентству не уточнили, почему США решили сократить численность персонала, задействованного в рамках НАТО, однако эти лаги соответствуют заявленному намерению администрации Трампа перенаправить больше ресурсов в западное полушарие.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель НАТО заявил, что изменения в составе американского персонала не являются чем-то необычным и что американское присутствие в Европе сейчас больше, чем за последние годы.

"Власти НАТО и США находятся в тесном контакте по поводу нашей общей позиции - для обеспечения сохранения НАТО нашей мощной способности к сдерживанию и обороне", - заявил представитель НАТО.

Reuters добавило, что не смогло получить полный список организаций НАТО, на которые повлияет новая политика.

По словам одного из источников, в организациях, которые пострадают от сокращений, дислоцировано около 400 американских военнослужащих, а это значит, что общее число американцев в затронутых организациях НАТО сократится примерно вдвое.

Источники говорят, что вместо того, чтобы отзывать военнослужащих с занимаемых ими должностей, США в большинстве случаев откажутся от замещения их вакансий по мере ухода с занимаемых ими постов.

Что пишет WP

Издание The Washington Post вышло с похожим материалом, где было сказано, что Пентагон планирует сократить свое участие в отдельных элементах структуры сил НАТО и ряде консультативных групп альянса.

Предстоящий шаг затронет около 200 военнослужащих и уменьшит участие США почти в 30 организациях НАТО, включая центры передового опыта, которые занимаются подготовкой сил НАТО по различным направлениям ведения войны.

Три источника говорят, что среди консультативных групп, которым грозят сокращения - это те, которые занимаются вопросами энергетической безопасности военно-морской составляющей альянса.

Пентагон также сократит свое участие в официальных организациях НАТО, которые занимаются спецоперациями и разведкой. Хотя один из источников говорит, что некоторые из этих функций США будут перенесены в другие подразделения альянса, что ограничит влияние этого шага.

Один из чиновников уточнил, что изменение обсуждается уже несколько месяцев и оно не связано с все большими угрозами президента США Дональда Трампа на Гренландию.