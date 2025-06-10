США сократят бюджет на закупку оружия для Украины в 2026 году, - глава Пентагона

"В бюджете есть сокращения на это", - сказал Хегсет во время слушания в Палате представителей Конгресса США, отвечая на вопрос конгрессменов относительно будущих поставок вооружений в Украину.

По его словам, "нынешняя администрация смотрит на этот конфликт (войну РФ против Украины - ред.) совсем иначе".

"Мы считаем, что мирное соглашение через переговоры - лучшее решение в интересах обеих сторон и нашего государства, особенно учитывая противоречивые тенденции во всем мире", - добавил глава Пентагона.