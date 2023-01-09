Палата представителей США намерена урезать полномочия нового спикера

В понедельник, 9 января, Палата представителей США проголосует за урезание полномочий нового спикера Кевина Маккарти. Ожидается, что по новым правилам он будет работать в течение двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Законодательство включает несколько изменений, которые ограничат власть Маккарти. В частности, разрешение одному законодателю требовать его отставки в любое время и изменения, направленные на резкое ограничение расходов, уступки, на которые согласился Маккарти, чтобы заручиться поддержкой правых сторонников жесткой линии в борьбе за лидерство.

Республиканцы имеют узкое большинство в Палате представителей 222-212 голосов, получив меньше мест, чем ожидалось, на ноябрьских промежуточных выборах. Это усилило власть сторонников жесткой линии и поставило вопросы о том, как будет функционировать разделенный Конгресс, в котором демократы президента Джо Байдена все еще контролируют Сенат.

В предстоящем году перед законодателями стоят важнейшие задачи, включая решение вопроса о лимите долга федерального правительства в размере 31,4 триллиона долларов. Неспособность сделать это, или даже длительное противостояние, может потрясти мировую экономику.

Напомним, 7 января Палата представителей США избрала нового спикера Кевина Маккарти с 15 попытки.

Ранее сообщалось, что для назначения Маккарти спикером Палаты представителей США республиканцы обсуждали сделку, которая предполагает сокращение оборонного бюджета на 2023 фискальный год на 75 млрд долларов.

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