США одобрили продажу Украине авиабомб JDAM повышенной дальности

США одобрили продажу Украине комплектов для авиабомб Joint Direct Attack Munitions - Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования на сумму 373,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Государственный департамент США отметил, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой приобрести 1200 комплектов хвостовых частей для боеприпасов типа KMU-572 и 332 комплекта для типа KMU-556.

В заказ также включено:

оборудование для обслуживания боеприпасов;

запасные и ремонтные части и расходные материалы;

программное обеспечение для вооружения;

инженерные, технические и логистические услуги.

Главным подрядчиком выполнения заказа выступит компания Boeing.

"Предложенная продажа будет способствовать усилению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны", - говорится в заявлении Госдепа.

Что известно о JDAM

Joint Direct Attack Munition (JDAM, дословно "Совместный боеприпас прямой атаки") - комплект оборудования, превращающий простые свободноспадающие бомбы ("тупые" бомбы, англ. "dumb bombs") на всепогодные управляемые ("умные", англ. "smart") боеприпасы. Оборудование включает систему наведения на базе инерциальной навигации и GPS.

Модифицированный комплект JDAM-ER (англ. Extented Range) также имеет складное крыло, превращающее бомбы в крылатые бомбы.

С 1998 года по ноябрь 2016 года компания Boeing изготовила более 300 тысяч комплектов наведения JDAM. По состоянию на январь 2024 года было изготовлено 550 тысяч комплектов.