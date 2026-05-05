ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США одобрили продажу Украине авиабомб JDAM повышенной дальности

22:58 05.05.2026 Вт
2 мин
Сумма сделки превышает 370 млн долларов
aimg Валерий Ульяненко
США одобрили продажу Украине авиабомб JDAM повышенной дальности Иллюстративное фото: совместный боеприпас прямой атаки JDAM (wikipedia.org)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

США одобрили продажу Украине комплектов для авиабомб Joint Direct Attack Munitions - Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования на сумму 373,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп назвал Зеленского "хитрым парнем" и сделал заявление о войне в Украине

Государственный департамент США отметил, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой приобрести 1200 комплектов хвостовых частей для боеприпасов типа KMU-572 и 332 комплекта для типа KMU-556.

В заказ также включено:

  • оборудование для обслуживания боеприпасов;
  • запасные и ремонтные части и расходные материалы;
  • программное обеспечение для вооружения;
  • инженерные, технические и логистические услуги.

Главным подрядчиком выполнения заказа выступит компания Boeing.

"Предложенная продажа будет способствовать усилению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны", - говорится в заявлении Госдепа.

Что известно о JDAM

Joint Direct Attack Munition (JDAM, дословно "Совместный боеприпас прямой атаки") - комплект оборудования, превращающий простые свободноспадающие бомбы ("тупые" бомбы, англ. "dumb bombs") на всепогодные управляемые ("умные", англ. "smart") боеприпасы. Оборудование включает систему наведения на базе инерциальной навигации и GPS.

Модифицированный комплект JDAM-ER (англ. Extented Range) также имеет складное крыло, превращающее бомбы в крылатые бомбы.

С 1998 года по ноябрь 2016 года компания Boeing изготовила более 300 тысяч комплектов наведения JDAM. По состоянию на январь 2024 года было изготовлено 550 тысяч комплектов.

Напомним, в Вашингтоне разгорается отдельный спор вокруг оружия для Украины. Снатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил Пентагон в блокировании военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов.

РБК-Украина также писало, что США готовят новый этап давления в переговорах по Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Украина Оружие из США
Новости
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной