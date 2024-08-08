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США направили F-22 на Ближний Восток для поддержки Израиля

Четверг 08 августа 2024 22:19
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США направили F-22 на Ближний Восток для поддержки Израиля Фото: F-22 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки направили истребители F-22 Raptor на Ближний Восток. Их цель - усиление защиты Израиля и предотвращение возможной региональной эскалации, исходящей от Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС США.

По информации центрального командования США, истребители уже прибыли на Ближний Восток. Однако не разглашается, сколько самолетов было развернуто и где именно они приземлились в регионе.

Это развертывание F-22 является первым на Ближнем Востоке с июня 2023 года. Также следует отметить, что в начале прошлого года у побережья Южной Каролины F-22 сбил китайский воздушный шар, который, по словам США, использовался для высотного наблюдения.

Передислокация F-22 произошла на фоне опасений, что Иран может напасть на Израиль в любой момент в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Что предшествовало

Недавно в Иране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ганию. После этого власти Ирана обвинили в совершенном Израиль, хотя в Тель-Авиве этого не подтверждают. Подробно об убийстве Гании -в материале РБК-Украина .

Также в Иране заявили, что убийство Хании было совершено с помощью ракеты малой дальности .

Позднее издание The Telegraph заявило, что резиденцию лидера ХАМАС заминировали завербованные Моссадом иранские силовики. Иран пригрозил, что ответит на убийство Гании.

Более того, в Иране арестовали более 20 человек из-за убийства предводителя ХАМАС .

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Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
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