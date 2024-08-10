США предоставят Израилю 3,5 млрд долларов на закупку американского оружия, - CNN

Вашингтон планирует выделить Израилю 3,5 миллиарда долларов для покупки оружия и военного оборудования США. Таким образом, средства будут высвобождены через несколько месяцев после выделения Конгрессом.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как отметили чиновники США в разговоре с американским изданием, соответствующая финпомощь со стороны Штатов по закупке оружия происходит на фоне роста напряжения между Израилем и Ираном.

Один из источников CNN рассказал, что накануне Госдепартамент США сообщил законодателям, что администрация президента Джо Байдена намерена выделить Израилю миллиарды долларов иностранного военного финансирования.

Речь идет о деньгах, предусмотренных законопроектом о дополнительном финансировании Израиля на сумму 14,1 миллиарда долларов, который Конгресс принял еще в апреле, рассказали американскому изданию источники.

Специфика финансирования

Отмечается, что Израиль не сможет сразу получить оружие американского производства на сумму в 3,5 миллиарда долларов. Вместо этого финансирование предназначено для того, чтобы Тель-Авив мог приобрести строящиеся сейчас системы, и на доставку которых может не понадобиться несколько лет.

Как пишет CNN, дополнительное финансирование также выделило оборудование на миллиарды долларов, которое Пентагон может взять из своих собственных запасов, чтобы отправить непосредственно в Израиль в гораздо более быстрый срок.

Так, средства такого финансирования Израиль может использовать для закупки передовых систем вооружения и другого оборудования в Штатах через программу внешнего военного финансирования.

По данным источников CNN, высвобождение денег из данных пакетов не является "чем-то необычным".

Особенность момента

Данное финансирование было выделено Штатами на этой неделе на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке и подготовки Израиля к возможному нападению со стороны Ирана или боевиков "Хезболлы" после ликвидации высокопоставленных лидеров ХАМАС и "Хезболлы" в Тегеране и Бейруте в начале августа.

Также напомним, что Вашингтон настаивает на мирных усилиях в Ближнем Востоке в последние недели на фоне угрозы ударов по Израилю.

Между тем, 8 августа стало известно, что США направили истребители F-22 Raptor на Ближний Восток для усиления защиты Израиля и предотвращения возможной региональной эскалации со стороны Ирана.

Отметим, на прошлой неделе издание Axios писало, что президент США Джо Байден угрожал премьер-министру Израилю Биньямину Нетаньяху прекратить помощь Америки, если будет повторная эскалация конфликта на Ближнем Востоке.