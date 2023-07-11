США передадут Турции истребители F-16 после согласия на вступление Швеции в НАТО

Вашингтон приступит к передаче Турции истребителей F-16 после консультаций с Конгрессом. Накануне Анкара дала зеленый свет Швеции на присоединение к НАТО.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Турция, которая была препятствием на пути Швеции к альянсу, в октябре 2021 года запросила покупку истребителей F-16 Lockheed Martin на сумму 20 млрд долларов и почти 80 комплектов для модернизации своих существующих боевых самолетов.

Выступая в преддверии саммита лидеров НАТО, который начался во вторник в столице Литвы Вильнюсе, Салливан сказал, что президент США Джо Байден "дал ясно понять, что он поддерживает передачу".

"Он не сделал никаких предостережений по этому поводу… Он намерен продолжить этот трансфер", - сказал Салливан журналистам, не сообщив никаких подробностей о сроках.

Согласие на вступление Швеции в НАТО

И турецкие официальные лица, и администрация Байдена отвергли любые предположения о том, что одобрение Анкарой вступления Швеции в НАТО было связано с продажей F-16 в течение нескольких месяцев переговоров по преодолению турецкого сопротивления.

Однако некоторые дипломаты считают, что президент Турции Тайип Эрдоган использовал членство Швеции, чтобы оказать давление на Вашингтон в отношении военных самолетов.

Чтобы объяснить свое несогласие со вступлением Швеции в НАТО, Анкара обвинила ее в том, что она недостаточно делает против людей, которых Турция считает террористами, в основном членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция, ЕС и США считают террористической организацией.

В заявлении, опубликованном Турцией и Швецией в понедельник, говорится, что Швеция вновь заявила, что не будет оказывать поддержку курдским группировкам и будет активно поддерживать усилия по активизации процесса вступления Турции в ЕС.

"Похоже, администрация Байдена приложила большие усилия, чтобы позволить Турции модернизировать свои военно-воздушные силы и приобрести новые F-16", - сказала Камилла Гранд, специалист по обороне из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям.

По ее словам, этот толчок вместе с усилиями Швеции на фронте РПК мог сыграть важную роль в том, чтобы убедить Эрдогана двигаться вперед в отношении Швеции.

Сроки как передачи F-16, так и вступления Швеции в НАТО остаются неясными.

Процесс ратификации

Парламент Турции соберется в ближайшее время, а Венгрии также предстоит ратифицировать договор о вступлении, хотя министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что это "всего лишь технический вопрос". Все государства НАТО должны ратифицировать вступление нового члена.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился протолкнуть ратификацию в парламенте "как можно скорее", но не может назвать конкретный график.

Парламенту Турции потребовалось две недели, чтобы ратифицировать членство Финляндии. Финляндия подала заявку вместе со Швецией после того, как вторжение России в Украину в феврале 2022 года изменило позицию по безопасности двух скандинавских стран.