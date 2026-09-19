США одобрили возможную продажу Украине ПВО и боеприпасов на 2,7 млрд долларов

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине вооружений, которая предусматривает закупку и модернизацию систем ПВО, а также сопутствующее оборудование и услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

Согласно анонсу, ориентированная стоимость сделки поставляет 2,68 млрд долларов. Если она будет заключена, Украина профинансирует сделку за счет комбинации европейских взносов и средств американского иностранного военного финансирования (FMF), выделенных при предыдущей администрации.

"Средства FMF будут засчитаны как вклад США в капитал Инвестиционного фонда восстановления Украины по принципу 1:1", - добавили в Госдепе.

Также там рассказали, что правительство Украины подало запрос на закупку следующих позиций, не относящихся к категории основного оборонного оборудования:

ракет S-300 Clone;

ракет GAM-67;

ракетных систем ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия;

транспортно-пусковых установок (Improvised Transporter Erector Launcher) 1.5;

комплектов для модификации мобильных пусковых систем;

радиолокационных станци1 RPS 202 для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам;

прицепов с подъемными мачтами, капитальную модернизацию и техническое обслуживание;

запасных частей, расходных материалов и комплектующих, а также услуг по ремонту и возврату оборудования;

программного обеспечения и технической документации;

транспортных услуг;

инженерно-технических и логистических услуг правительства США и подрядчиков;

других связанных элементов логистического и программного обеспечения.

"Для осуществления предлагаемой сделки не потребуется направлять в Украину каких-либо дополнительных представителей правительства США или подрядчиков... Предлагаемая продажа этого оборудования и услуг поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе", - резюмировали в ведомстве.