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США одобрили возможную продажу Украине ПВО и боеприпасов на 2,7 млрд долларов

05:40 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
США одобрили возможную продажу Украине ПВО и боеприпасов на 2,7 млрд долларов Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине вооружений, которая предусматривает закупку и модернизацию систем ПВО, а также сопутствующее оборудование и услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

Согласно анонсу, ориентированная стоимость сделки поставляет 2,68 млрд долларов. Если она будет заключена, Украина профинансирует сделку за счет комбинации европейских взносов и средств американского иностранного военного финансирования (FMF), выделенных при предыдущей администрации.

"Средства FMF будут засчитаны как вклад США в капитал Инвестиционного фонда восстановления Украины по принципу 1:1", - добавили в Госдепе.

Также там рассказали, что правительство Украины подало запрос на закупку следующих позиций, не относящихся к категории основного оборонного оборудования:

  • ракет S-300 Clone;
  • ракет GAM-67;
  • ракетных систем ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия;
  • транспортно-пусковых установок (Improvised Transporter Erector Launcher) 1.5;
  • комплектов для модификации мобильных пусковых систем;
  • радиолокационных станци1 RPS 202 для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам;
  • прицепов с подъемными мачтами, капитальную модернизацию и техническое обслуживание;
  • запасных частей, расходных материалов и комплектующих, а также услуг по ремонту и возврату оборудования;
  • программного обеспечения и технической документации;
  • транспортных услуг;
  • инженерно-технических и логистических услуг правительства США и подрядчиков;
  • других связанных элементов логистического и программного обеспечения.

"Для осуществления предлагаемой сделки не потребуется направлять в Украину каких-либо дополнительных представителей правительства США или подрядчиков... Предлагаемая продажа этого оборудования и услуг поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе", - резюмировали в ведомстве.

Другая помощь

Напомним, на днях в Госдепартаменте США заявили, что Германия готовится передать Украине дополнительную партию ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Речь идет о 10 единицах MIM-104E GEM-T на 29,6 млн долларов, которые страна ранее получила от США.

Также мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на днях, что 18 сентября ЕС выделит Украине 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов.

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