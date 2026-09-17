ЕС уже завтра выделит Украине 3,3 млрд евро на ракеты и дроны
Евросоюз в пятницу, 18 сентября, выделит Украине 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов. Кроме того, Брюссель запускает новую программу совместных оборонных проектов для развития ПВО.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ЕК.
Новый пакет оборонной помощи на 3,3 млрд евро пойдет на закупку ракет, боеприпасов и беспилотников для Сил обороны Украины.
Кроме того, Евросоюз использует остатки средств из программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов с Украиной.
"Это позволит нам объединить боевой опыт и инновации Украины с технологическим и промышленным потенциалом Европы", - подчеркнула фон дер Ляен.
Совместная система ПВО и реформы
Она отметила, что главная цель нового сотрудничества - создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны. В ее основу положат общую систему противодействия баллистическим ракетам Freya.
В ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии также обсудила реформы, которые должна утвердить Верховная Рада. Они необходимы для разблокирования дальнейшего финансирования и евроинтеграции Украины.
Призыв к международным партнерам
Фон дер Ляен выразила солидарность с жителями Киева и всех регионов Украины, страдающих от ежедневных российских обстрелов.
Она отметила, что на следующей неделе примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где выступит с призывом к союзникам.
"Мое послание друзьям Украины во всем мире будет простым: Европа усиливает свои усилия. Теперь и другие должны активизировать свою поддержку", - заявила президент ЕК.
Напомним, Германия готовится передать Украине партию ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Речь идет о 10 ракетах MIM-104E GEM-T общей стоимостью 29,6 млн долларов, которые ранее страна получила от США.
Кроме того, Польша планирует передать Украине ракеты для ПВО Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Его общая стоимость составит 50 млн евро.