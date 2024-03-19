США ищут военную технику в странах Южной Америки для передачи ее Украине

По ее словам, у девяти стран из Южной Америки есть российская военная техника.

США предлагают обменять это оборудование для использования в Украине и заменить его американским оборудованием, которое намного лучше, чем оборудование российского производства.

Американский генерал не назвала страны, о которых идет речь, однако в тексте упоминается Аргентина, Гайана, Венесуэла и Гаити. Также есть информация, что Уругвай, Эквадор, Куба и Никарагуа имеют в своих Вооруженных силах советскую технику.

Военная помощь от стран Южной Америки

Недавно стало известно, что Аргентина передала Украине два многоцелевых вертолета Ми-171Е, которые ранее были приобретены в России.

Также в январе прошлого года Лора Ричардсон уже заявляла, что США ищут советское оружие в странах Центральной и Южной Америки.