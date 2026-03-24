Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США ищут нового лидера Ирана: Politico назвало главного кандидата

10:03 24.03.2026 Вт
3 мин
У Трампа хотят провести "стресс-тестирование нескольких кандидатов"
aimg Ірина Глухова
Фото: США ищут нового лидера Ирана (Getty Images)

Администрация президента США рассматривает спикера парламента Ирана Мохаммад Багера Галибафа как потенциального партнера для переговоров и, возможно, даже нового лидера.

По словам источников издания, одной из ключевых фигур, которую в Белом доме рассматривают для будущих переговоров, стал 64-летний спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Несмотря на напряженную риторику со стороны Галибафа, который ранее делал жесткие заявления в адрес США, в Вашингтоне его рассматривают как прагматичного политика, с которым можно вести дела.

Собеседники издания отметили, что никаких решений по Галибафу еще не принято. В администрации президента, добавили они, хотят провести "стресс-тестирование нескольких кандидатов".

Для Дональда Трампа ключевым приоритетом остается экономическая стабильность.

В частности, администрация США воздерживается от атак на стратегически важные объекты, например остров Харг, который является основным центром экспорта иранской нефти.

Цель - найти компромисс с будущим иранским руководством, которое предложило бы стабильные поставки энергоресурсов в обмен на возможность сохранить внутренний политический контроль.

В этом списке кандидатов, по словам источников издания, нет сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви.

Белый дом, как рассказали собеседники Politico, рассматривает для Ирана "венесуэльский сценарий", по которому к власти приходит политик, пользующийся поддержкой в стране и одновременно лояльный к Соединенным Штатам. Администрация Трампа не считает, что Пехлеви будет иметь какую-то легитимность в Иране.

"Галибаф - квинтэссенция инсайдера: амбициозный и прагматичный, но одновременно фундаментально преданный сохранению исламистского порядка в Иране. Это делает его маловероятным кандидатом, который предложит Вашингтону какие-то существенные уступки", - рассказал старший аналитик по вопросам Ирана в Международной кризисной группе.

Что известно о Галибафе

Мохаммадбагер Галибаф служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) во время ирано-иракской войны.

В 1999 году он был назначен начальником полиции Ирана. С 2005 по 2017 год он занимал должность мэра Тегерана. С 2020 года он занимает должность председателя Меджлиса, однопалатного парламента Ирана.

По данным СМИ, Галибаф участвовал в переговорах с Соединенными Штатами, после которых Дональд Трамп объявил о решении отложить удары по иранским электростанциям на пять дней. Иран отрицает сам факт переговоров.

Соглашение с Ираном

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о прекращении войны и уже имеют "важные пункты согласия".

По его словам, иранская сторона заинтересована в заключении договоренностей. Он сказал, что Тегеран "очень хочет заключить соглашение" и это может произойти в течение пяти дней или раньше.

Кроме того, Трамп сообщил, что отдал приказ американским военным приостановить удары по объектам на территории Ирана.

В то же время, по данным агентства Reuters, США ведут переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммадбагером Галибафом.

Сам Галибаф, комментируя эти сообщения, отрицает факт каких-либо контактов с Вашингтоном и подчеркнул, что продолжает поддерживать верховного лидера Ирана.

