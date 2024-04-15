США ищут новые способы соблюдения санкций против Северной Кореи

США и их союзники ищут новые способы обеспечения соблюдения санкций против Северной Кореи. Вашингтон опасается, что Пхеньян теперь может быть более смелым в продвижении своей программы вооружений.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлом месяце Россия наложила вето на ежегодное продление полномочий группы экспертов, которая в течение 15 лет следила за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, направленных против Северной Кореи в связи с ее ядерной программой и программой создания баллистических ракет.

Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты работают над альтернативными вариантами составления докладов о санкциях в сотрудничестве с союзниками.

Северная Корея утверждает, что ее ракетные и ядерные программы предназначены для защиты от внешних угроз, таких как США и Южная Корея. Она осуждает санкции как посягательство на ее суверенитет.

На встрече с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем и министром иностранных дел Чо Тхэ Юлем американский дипломат заявила, что поддерживает усилия Южной Кореи по сдерживанию северокорейских программ и продвижению прав в государстве-отшельнике.