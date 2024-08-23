США все еще обсуждают с Украиной вопрос ударов по РФ американским оружием, - Белый дом

США ведут с Украиной переговоры насчет использования американского оружия для ударов по территории России. Пока ограничения остаются неизменными.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
У Кирби на фоне слухов о применении HIMARS в Курской области попросили прокомментировать, расширили ли США возможность для Украины использовать американское оружие для ударов по России.
Он отметил, что информацию об ударах РСЗО HIMARS по объектах в Курской области подтвердить не может.
"Я могу сказать, что не было никаких изменений в "инструкциях", которые мы давали украинцам о том, где и как они могут использовать американское оружие для самообороны по ту сторону границы", - добавил Кирби.
По его словам, США каждый день ведут диалоги с Украиной о действиях ВСУ на фронте.
Он напомнил, что украинским воинам разрешено использовать американское вооружение для ударов по территории России "для борьбы с непосредственными угрозами".
"Но мы все еще ведем с ними переговоры. Сегодня я не могу говорить о каких-либо политических предпочтениях в ту или иную сторону, и уж тем более не могу сказать о каких-либо новых политических решениях, которые были приняты", - подчеркнул чиновник.
Напомним, США запрещают Украине использовать для ударов по России переданные дальнобойные ракеты ATACMS. Они могут уничтожать цели в радиусе 300 километров.
Сам президент Владимир Зеленский призывал Вашингтон разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по российским военным аэродромам. Пока что этого не произошло.
Американские официальные лица часто повторяют, что никаких изменений в политике США насчет украинских ударов по России переданным оружием нет.
При этом есть вероятность, что операция ВСУ в Курской области изменит такую позицию США, поскольку у Вашингтона уже не должно быть такого страха перед эскалацией. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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