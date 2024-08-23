США все ще обговорюють з Україною питання ударів по РФ американською зброєю, - Білий дім

США ведуть з Україною переговори щодо використання американської зброї для ударів по території Росії. Поки що обмеження залишаються незмінними.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
У Кірбі на тлі чуток про застосування HIMARS у Курській області попросили прокоментувати, чи розширили США можливість для України використовувати американську зброю для ударів по Росії.
Він зазначив, що інформацію про удари РСЗВ HIMARS по об'єктах у Курській області підтвердити не може.
"Я можу сказати, що не було жодних змін в "інструкціях", які ми давали українцям про те, де і як вони можуть використати американську зброю для самооборони з іншого боку кордону", - додав Кірбі.
За його словами, США щодня ведуть діалоги з Україною про дії ЗСУ на фронті.
Він нагадав, що українським воїнам дозволено використовувати американське озброєння для ударів територією Росії "для боротьби з безпосередніми погрозами".
"Але ми все ще ведемо з ними переговори. Сьогодні я не можу говорити про будь-які політичні переваги в той чи інший бік, і вже тим більше не можу сказати про якісь нові політичні рішення, які були прийняті", - наголосив чиновник.
Нагадаємо, США забороняють Україні використовувати для ударів по Росії передані далекобійні ракети ATACMS. Вони можуть знищувати цілі у радіусі 300 кілометрів.
Сам президент Володимир Зеленський закликав Вашингтон дозволити Україні завдавати ударів ракетами ATACMS по російських військових аеродромах. Поки що цього не сталося.
Американські офіційні особи часто повторюють, що жодних змін у політиці США щодо українських ударів по Росії переданою зброєю немає.
При цьому є ймовірність, що операція ЗСУ в Курській області змінить таку позицію США, оскільки у Вашингтона вже не має бути такого страху перед ескалацією. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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