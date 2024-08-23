США все ще обговорюють з Україною питання ударів по РФ американською зброєю, - Білий дім

У Кірбі на тлі чуток про застосування HIMARS у Курській області попросили прокоментувати, чи розширили США можливість для України використовувати американську зброю для ударів по Росії.

Він зазначив, що інформацію про удари РСЗВ HIMARS по об'єктах у Курській області підтвердити не може.

"Я можу сказати, що не було жодних змін в "інструкціях", які ми давали українцям про те, де і як вони можуть використати американську зброю для самооборони з іншого боку кордону", - додав Кірбі.

За його словами, США щодня ведуть діалоги з Україною про дії ЗСУ на фронті.

Він нагадав, що українським воїнам дозволено використовувати американське озброєння для ударів територією Росії "для боротьби з безпосередніми погрозами".

"Але ми все ще ведемо з ними переговори. Сьогодні я не можу говорити про будь-які політичні переваги в той чи інший бік, і вже тим більше не можу сказати про якісь нові політичні рішення, які були прийняті", - наголосив чиновник.