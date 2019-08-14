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США вважають, що вибух під Северодвінськом стався під час випробування гіперзвукової ракети

Новини » Політика    14.08.2019 - 00:54
США вважають, що вибух під Северодвінськом стався під час випробування гіперзвукової ракети
Ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)

Вибух може стати потенційно значною перешкодою для російської програми

Вибух на полігоні під Северодвінську Архангельської області (РФ), який відбувся минулого тижня, був пов'язаний з випробуванням гіперзвукової крилатої ракети. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в адміністрації президента США Дональда Трампа.

    Офіційний представник США, виступаючи на умовах анонімності заявив, що Вашингтон поки не готовий сказати, чи був це ядерний вибух, але вважає, що в ньому присутні радіоактивні елементи.

    Як заявив журналістам чиновник, вибух може стати потенційно значною перешкодою для російської програми, хоча залишається незрозумілим, чи викликаний він невдачею запуску.

    За словами чиновника, спроби Росії розробити гіперзвукові крилаті ракети підняли питання про те, чи слід продовжувати так зване ядерну угоду "Новий старт", термін дії якого закінчується на початку 2021 року.

    Як відомо, 8 серпня під Архангельськом вибухнув двигун ракети. У Міноборони РФ тоді заявили, що ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон у нормі. Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвиробу".

    Раніше повідомлялося, що рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.

    РБК-Україна писало, що жителям селища Ньонокса, що неподалік від ракетного полігону під Архангельськом (Російська Федерація), де стався вибух рекомендують залишити будинку.

    Після вибуху на полігоні у Росії населенню рекомендують покинути домівки США пов'язують вибух під Архангельськом випробування крилатої ракети Skyfall
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