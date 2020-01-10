США вважають можливим, що літак МАУ в Ірані збили ракетою, - Помпео

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Раніше Помпео не виключав версію технічної несправності

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що Вашингтон вважає можливою версію про потрапляння іранської ракети в літак МАУ поблизу Тегерану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Так, під час брифінгу у Білому домі Помпео заявив, що США вважають ймовірним, що український літак в Тегерані зазнав аварії в результаті потрапляння іранської ракети.

Крім того, глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучин оголосив, що Вашингтон виведе з-під дії санкцій іноземних громадян та організації, що беруть участь в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані.

Нагадаємо, раніше держсекретар США повідомляв, що не виключає, версію механічного збою в авіакатастрофі українського літака в Ірані. Помпео зазначив, що бачив звіти розвідки щодо аварії літака, але не виключає версію технічної несправності.

Крім того, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що немає причин не довіряти даним західних країн про можливе потрапляння іранської ракети в літак МАУ в Тегерані. Столтенберг наголосив, що Іран повинен провести прозоре розслідування причин катастрофи українського літака.