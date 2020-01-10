ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США вважають можливим, що літак МАУ в Ірані збили ракетою, - Помпео

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 18:41
США вважають можливим, що літак МАУ в Ірані збили ракетою, - Помпео
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Раніше Помпео не виключав версію технічної несправності

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що Вашингтон вважає можливою версію про потрапляння іранської ракети в літак МАУ поблизу Тегерану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Так, під час брифінгу у Білому домі Помпео заявив, що США вважають ймовірним, що український літак в Тегерані зазнав аварії в результаті потрапляння іранської ракети.

Крім того, глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучин оголосив, що Вашингтон виведе з-під дії санкцій іноземних громадян та організації, що беруть участь в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані.

Нагадаємо, раніше держсекретар США повідомляв, що не виключає, версію механічного збою в авіакатастрофі українського літака в Ірані. Помпео зазначив, що бачив звіти розвідки щодо аварії літака, але не виключає версію технічної несправності.

Крім того, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що немає причин не довіряти даним західних країн про можливе потрапляння іранської ракети в літак МАУ в Тегерані. Столтенберг наголосив, що Іран повинен провести прозоре розслідування причин катастрофи українського літака.

Українська сторона не підтверджує зачистку території авіакатастрофи в Ірані Україна створить міжнародну коаліцію з розслідування катастрофи літака в Ірані
Новини України Сполучені Штати АмерикиІранавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся