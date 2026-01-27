RU

США развернули системы ПВО Patriot и THAAD вблизи Ирана, - The Economist

Фото: США развернули системы ПВО Patriot и THAAD вблизи Ирана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты разместили на Ближнем Востоке, вблизи Ирана, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

По данным издания, в регион также перебросили транспортную авиацию и самолеты-заправщики. Авианосец USS Abraham Lincoln, который ранее покинул Южно-Китайское море, вероятно, сейчас находится в районе Оманского залива. Его авиакрыло и эсминцы сопровождения оказались в зоне потенциального поражения.

Переброска сил коснулась и боевой авиации: несколько самолетов F-15E прибыли с британских баз. Согласно данным Flightradar24 и ADS-B Exchange, военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III доставляли грузы с аэродрома Роберт-Грей, связанного с 62-м артиллерийским полком ПВО в Форт-Кавасосе.

В течение трех суток было совершено шесть рейсов на авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте и один - на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

По оценке The Economist, президент США Дональд Трамп, вероятно, еще не принял окончательного решения относительно возможного удара. В то же время в неформальных разговорах представители стран Персидского залива предполагают высокую вероятность масштабной военной операции США с акцентом на политическое руководство Ирана.

 

Что предшествовало

По сообщениям ряда СМИ, Соединенные Штаты рассматривают нанесение серии ударов по Ирану на фоне массовых протестов в азиатской стране.

При этом Трамп ранее заявил, что Иран "стремится заключить новую сделку". Это произошло на фоне прибытия американской авианосной группы в регион и обсуждения в Белом доме возможных военных ударов.

Также он официально предупредил режим аятолл о готовности к крайне жестким действиям в случае продолжения казней протестующих.

Кроме того, американский лидер призвал к демонтажу действующего режима и подчеркнул необходимость смены руководства страны. Для подкрепления своих слов Трамп распорядился направить в регион значительную военно-морскую флотилию.

