Йеменские хуситы заявили, что будут атаковать все корабли, следующие в Израиль

Военизированная группировка хуситов, которая действует на территории Йемена, предупредила, что будет атаковать все корабли, следующие в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что на фоне войны Израиля и палестинских боевиков ХАМАС связанная с Ираном группировка еменеских хуситов усугубляет риски регионального конфликта.

Хуситы предостерегли все международные судоходные компании от сотрудничества с израильскими портами и предупредили, что будут атаковать все корабли, направляющиеся туда, независимо от их национальности.

"Если Сектор Газа не получит необходимые ему продукты и медикаменты, все корабли в Красном море, следующие в израильские порты, независимо от их национальности, станут мишенью для наших вооруженных сил", - говорится в заявлении представителя хуситов.

Он также добавил, что это предупреждение имеет немедленный эффект.

Израиль заявил, что нападения на корабли являются "иранским террористическим актом", имеющим последствия для международной морской безопасности.

Стоит отметить, что йеменские хуситы являются одной из нескольких группировок в связанной с Ираном, так называемой "Оси сопротивления", которая наносит удары по объектам Израиля и США.

Атаки хуситов на корабле ВМС США

Недавно американский эсминец в Красном море сбил беспилотник, который, вероятно, летел из Йемена в направлении Израиля. После происшествия США призвали Иран прекратить "безответственные и непрофессиональные" полеты своих беспилотников вблизи американских военных кораблей.

Инцидент с беспилотником произошел на фоне "состояния готовности" Вашингтона к возможным активным действиям поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке во время военной операции Израиля против боевиков организации ХАМАС в Секторе Газа.

Кроме того, через несколько дней американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись нападению в Красном море.