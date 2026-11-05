В NASA представили новый самолет, способный подниматься почти на 14 км

В Космическом центре имени Кеннеди во Флориде NASA представило свой новейший экспериментальный самолет под названием X-70 Fractal, способный подниматься почти на 14 километров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Отмечается, что новая высокопроизводительная и адаптивная исследовательская платформа создана для ускорения разработки и испытаний передовых авиационных технологий.

Пилотируемый X-70 оснащен усовершенствованной технологией управления полетом, которую можно быстро перенастраивать. Это позволит NASA исследовать маневренность летательных аппаратов в режимах, ранее никогда не демонстрировавшихся в пилотируемых полетах.

Аппарат также способен нести около 910 кг экспериментальной полезной нагрузки - как во внутренних отсеках, так и на внешних подвесах.

"X-70 Fractal предоставляет NASA пилотируемую высокопроизводительную платформу для испытания передовых систем управления, маневренности и других новейших технологий в реальных полетных условиях", - отметил администратор NASA Джаред Айзекман.

По его словам, благодаря модульной конструкции и возможности быстрой замены внутреннего и внешнего оборудования, ученые смогут постоянно выполнять полеты, приобретать новые знания и оперативно переходить от одного эксперимента к другому.

Ожидается, что первый полет нового самолета под эгидой NASA состоится в ближайшие два года. Взлетная масса X-70 Fractal составляет около 4536 кг. Аппарат рассчитан на крейсерскую скорость 0,75 мА, способен подниматься на высоту до 13 700 метров и имеет дальность полета около 2 тысяч километров.