США разрабатывают план на случай эскалации ситуации в Израиле

По его словам, президент Джо Байден распорядился относительно планирования, которое предусматривает консультации с союзниками США.

Также Салливан сказал, что передвижение авианосной ударной группы США в Восточное Средиземноморье призвано удержать другие страны или группы.

"Позвольте мне внести ясность: мы не перемещали авианосец для ХАМАСа. Мы заставили авианосец послать четкий сигнал о сдерживании другим государствам или негосударственным субъектам, которые могут попытаться расширить эту войну", - сказал он.

Также Салливан пояснил, что Байден поручил ему заняться планированием действий на случай любых сценариев эскалации. Именно поэтому они глубоко вовлечены в это планирование, также консультируются с союзниками и партнерами по поводу всех потенциальных сценариев, которые могут развернуться в ближайшие дни.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и стали расстреливать как военных, так и мирных жителей.

В ответ Израиль начал атаковать боевиков ХАМАС на территории сектора Газа. Как отметил министр обороны страны Йоав Галант, Израиль сейчас переходит в полноценное наступление.

При этом ряд стран выступили с поддержкой боевиков из ХАМАС. В частности, это Йемен и Иран. Также атаковать Израиль с территории Ливана уже начали боевики "Хезболла".

Также сегодня Байден сказал, что страны, желающие вмешаться в войну Израиля с боевиками ХАМАС, должны воздержаться от таких действий.