США разрабатывают подробный план послевоенного устройства Газы, - Уиткофф

Президент США Дональд Трамп проведет в Белом доме совещание по поводу Сектора Газа. После этого будет разработан план послевоенного устройства Газы.
Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В ходе эфира Fox News ведущий спросил у него, существует ли план послевоенного устройства Газы, на что он ответил:
"Да, есть. Завтра в Белом доме состоится большое совещание под председательством президента. И мы разрабатываем очень всеобъемлющий план на следующий день. Они увидят, насколько он основательный и насколько он продуман. И он отражает гуманитарные мотивы президента Трампа", - сказал Уиткофф.
На вопрос, следует ли Израилю делать что-то иначе, чтобы закончить и вернуть заложников, спецпредставитель Трампа заявил, что вопрос до конца года так или иначе будет решен. По крайней мере, так считают в США.
Также Уиткофф заявил, что Израиль открыт к продолжению переговоров с ХАМАС. При этом добавил, что группировка дала понять, что готова к урегулированию.
Кроме того, спецпредставителю Трампа задали вопрос, считает ли он, что ХАМАС должен был полностью уничтожен, как говорит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ответ был таков:
"Знаете, это не мне решать. Я думаю, что нужно заключить соглашение. Заложники должны быть отправлены домой... И ХАМАС понимает, что они не могут иметь ничего общего с правительством в будущем. Это условие израильтян, и это также условия президента Трампа", - сказал Уиткофф.
Напомним, что в этом месяце Израиль одобрил план расширения военной операцию на всю территорию Сектора Газа, включая захват самого города Газа. В то же время Нетаньяху заявлял, что его цель - не оккупация, а уничтожение ХАМАС.
Президент США Дональд Трамп на днях призвал Израиль завершить войну как можно скорее, но при этом, видимо, поддерживает операцию ЦАХАЛ в анклаве.
"Я думаю, что в течение следующих двух-трех недель, вы будете иметь достаточно неплохой, окончательный - окончательный финал", - сказал Трамп.
