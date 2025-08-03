В США начали проверку спецпрокурора по делам против Трампа

В США начато официальное расследование в отношении бывшего специального прокурора Джека Смита. Он ранее выдвинул уголовные обвинения Дональду Трампу по делу, связанному с выборами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Причиной проверки стали обвинения со стороны самого Трампа и его союзников в том, что Смит якобы вел расследование по политическим мотивам, нарушая так называемый закон Хэтча - федеральный норматив, запрещающий чиновникам заниматься политической деятельностью.

Расследование было инициировано после официального обращения сенатора-республиканца от Арканзаса Тома Коттона.

В ответ Офис специального советника США (OSC) подтвердил, что проверка продолжается.

Сам Коттон заявил, что Смит "беспрецедентно вмешивался в выборы 2024 года", в частности пытался добиться ускоренного судебного процесса против Трампа.

Несмотря на громкие заявления, республиканцы до сих пор не предоставили никаких прямых доказательств того, что действия Смита были незаконными.

Сам OSC не имеет полномочий выдвигать обвинения - в случае выявления нарушений агентство может лишь передать дело в Минюст или инициировать дисциплинарное взыскание, включая увольнение с должности.

Что известно о Смите

Напомним, Джек Смит был назначен специальным советником в ноябре 2022 года - через три дня после того, как Трамп официально объявил об участии в президентской гонке.

В 2023 году Смит выдвинул президенту два уголовных обвинения, однако ушел с должности за несколько дней до инаугурации Трампа в январе 2024-го, так и не доведя дела до суда.

О расследовании в отношении Смита впервые сообщила New York Post.

Ожидается, что тема получит новое развитие, поскольку голосование в Сенате по утверждению нового главы OSC - кандидата Трампа Пола Инграссии до сих пор откладывается.