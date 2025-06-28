В США внезапно уволили трех прокуроров, которые вели дела о штурме Капитолия, - AP
В США внезапно уволили трех прокуроров, которые занимались резонансными делами штурма Капитолия 6 января 2021 года. Решение вступило в силу немедленно и не сопровождалось официальным объяснением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Два анонимных источника издания сообщили, что Министерство юстиции США уволило по меньшей мере трех прокуроров, причастных к уголовным делам, связанным с беспорядками в Капитолии США.
Сообщается, что это последние шаги администрации президента Доанльда Трампа, направленные против адвокатов, причастных к массовому преследованию нападения 6 января 2021 года.
Как оказалось, среди уволенных - два адвоката, которые работали руководителями судебных преследований 6 января в офисе прокурора США в Вашингтоне, а также линейный адвокат, который вел расследование по делам, связанным с нападением на Капитолий.
Письмо, полученное одним из прокуроров, было подписано генеральным прокурором Пэм Бонди. В письме не была указана причина их увольнения, но отмечалось, что оно вступило в силу немедленно.
Штурм Капитолия 6 января
Напомним, что днем 6 января 2021 года, за две недели до окончания своих президентских полномочий, как президента, Трамп выступил на митинге "Спасение Америки" в Вашингтоне.
Из-за поражения на выборах риторика Трампа была довольно агрессивной. В этот же день сторонники Трампа двинулись к Капитолию, где как раз собрались на заседание обе палаты Конгресса, чтобы окончательно утвердить победу Джо Байдена.
Сторонникам Трампа удалось ворваться в здание Капитолия, поэтому заседание Конгресса прервали, а часть законодателей эвакуировали. Во время штурма погибли несколько человек, а самому зданию был нанесен значительный ущерб.
В этом году, а именно 12 января Трамп помиловал своих сторонников, которые штурмовали Конгресс в 2021 году.
Стоит заметить, что одна из участниц отказалась от помилования. Она назвала это пренебрежением к верховенству права.
"Это было бы пощечиной верховенству права, полицейским Капитолия и нашей нации", - сказала заключенная Памела Хэмпхилл.
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