У США розпочали перевірку спецпрокурора у справах проти Трампа

У США розпочато офіційне розслідування щодо колишнього спеціального прокурора Джека Сміта. Він раніше висунув кримінальні обвинувачення Дональду Трампу у справі, пов’язаній із виборами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Причиною перевірки стали звинувачення з боку самого Трампа та його союзників у тому, що Сміт нібито вів розслідування з політичних мотивів, порушуючи так званий закон Хетча - федеральний норматив, що забороняє урядовцям займатися політичною діяльністю.

Розслідування було ініційоване після офіційного звернення сенатора-республіканця від Арканзасу Тома Коттона.

У відповідь Офіс спеціального радника США (OSC) підтвердив, що перевірка триває.

Сам Коттон заявив, що Сміт "безпрецедентно втручався у вибори 2024 року", зокрема намагався домогтися пришвидшеного судового процесу проти Трампа.

Попри гучні заяви, республіканці досі не надали жодних прямих доказів того, що дії Сміта були незаконними.

Сам OSC не має повноважень висувати обвинувачення - у разі виявлення порушень агентство може лише передати справу до Мін’юсту або ініціювати дисциплінарне стягнення, включно зі звільненням з посади.

Що відомо про Сміта

Нагадаємо, Джек Сміт був призначений спеціальним радником у листопаді 2022 року - через три дні після того, як Трамп офіційно оголосив про участь у президентських перегонах.

У 2023 році Сміт висунув президенту два кримінальні обвинувачення, однак пішов з посади за кілька днів до інавгурації Трампа у січні 2024-го, так і не довівши справи до суду.

Про розслідування щодо Сміта вперше повідомила New York Post.

Очікується, що тема отримає новий розвиток, оскільки голосування в Сенаті щодо затвердження нового очільника OSC - кандидата Трампа Пола Інграссії досі відкладається.