США начали новую серию атак по Ирану

В ночь на 13 июля США по приказу президента Дональда Трампа начали очередную серию ударов по Ирану из-за Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.
Согласно заявлению, американские войска наносят дополнительные удары, чтобы прекратить иранские атаки на суда в Ормузском проливе.
"Сегодня в 17:00 по восточному времени силы CENTCOM начали новые удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив", - говорится в посте.
Там уточнили, что приказ о нанесении отдал главнокомандующий, чтобы "привлечь иранские силы к ответственности".
Иранские СМИ писали, что взрывы были слышны на юге Ирана в районе городов Бендер-Аббас и Сирик.
Напомним, в ночь на 12 июля Иран полностью закрыл Ормузский пролив из-за суден, которые якобы двигались по несанкционированныму маршруту. По итогу иранская сторона атаковала контейнеровоз, чем остановила его.
В ответ на это США той же ночью начали новую и уже третью серию ударов по Ирану. Позже в Центральном командовании отчитались, что нанесли удары по 140 иранским военным целям.
Ближе к вечеру в CENTCOM снова выступили с заявлением и сказали, что Ормузский пролив остается полностью открыт для прохода гражданских судов. По утверждению командования, движение морского транспорта остается бесперебойным.