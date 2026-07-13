США начали новую серию атак по Ирану

Согласно заявлению, американские войска наносят дополнительные удары, чтобы прекратить иранские атаки на суда в Ормузском проливе.

"Сегодня в 17:00 по восточному времени силы CENTCOM начали новые удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив", - говорится в посте.

Там уточнили, что приказ о нанесении отдал главнокомандующий, чтобы "привлечь иранские силы к ответственности".

Иранские СМИ писали, что взрывы были слышны на юге Ирана в районе городов Бендер-Аббас и Сирик.