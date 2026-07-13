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Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США начали новую серию атак по Ирану

00:49 13.07.2026 Пн
2 мин
Что известно о новой атаке США по Ирану?
aimg Эдуард Ткач
Фото: иранские СМИ писали о звуках взрывов как минимум в двух городах (Getty Images)

В ночь на 13 июля США по приказу президента Дональда Трампа начали очередную серию ударов по Ирану из-за Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Согласно заявлению, американские войска наносят дополнительные удары, чтобы прекратить иранские атаки на суда в Ормузском проливе.

"Сегодня в 17:00 по восточному времени силы CENTCOM начали новые удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив", - говорится в посте.

Там уточнили, что приказ о нанесении отдал главнокомандующий, чтобы "привлечь иранские силы к ответственности".

Иранские СМИ писали, что взрывы были слышны на юге Ирана в районе городов Бендер-Аббас и Сирик.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 12 июля Иран полностью закрыл Ормузский пролив из-за суден, которые якобы двигались по несанкционированныму маршруту. По итогу иранская сторона атаковала контейнеровоз, чем остановила его.

В ответ на это США той же ночью начали новую и уже третью серию ударов по Ирану. Позже в Центральном командовании отчитались, что нанесли удары по 140 иранским военным целям.

Ближе к вечеру в CENTCOM снова выступили с заявлением и сказали, что Ормузский пролив остается полностью открыт для прохода гражданских судов. По утверждению командования, движение морского транспорта остается бесперебойным.

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