От Арктики до Средиземного моря: на саммите НАТО утвердили планы обороны

Участники саммита НАТО в Вильнюсе уже завершили основную часть своей работы - утвердили подробные планы обороны, чтобы гарантировать, что Альянс может сдерживать своих врагов и защищать "каждый дюйм" своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Первоочередная задача НАТО состоит в том, чтобы защитить своих нынешних членов - 31, а вскоре после официального присоединения Швеции их станет 32.

Впервые после распада Советского Союза Альянс дал политическое одобрение детальным планам, призванным обеспечить коллективную военную защиту альянса от крупного нападения со стороны такой державы, как Россия, которая своим вторжением в Украину перевернула стратегические установки НАТО.

Планы были составлены генералом Кристофером Каволи, верховным главнокомандующим союзников в Европе, и его военным штабом. Генерал Каволи также является командующим американскими войсками в Европе, и эти планы интегрируют американские силы в оборону Европы более явно, чем когда-либо за последние 30 лет.

От Арктики до Средиземного моря

Планы охватывают три основные зоны ответственности НАТО: одна для северной территории альянса, включая Арктику; один для центрального региона, включая страны Балтии и восточный фланг ближе к России; и один для юго-востока, включая Средиземное и Черное моря.

В них изложены задачи для каждой страны-участницы с указанием конкретных областей для защиты, с какими союзниками работать и какое оборудование использовать. Три региональных плана "объясняют, что страны должны делать с учетом географии этих регионов для сдерживания и защиты во всех областях - космосе, киберпространстве, суше, море и воздухе", - сказал адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО.

Защита от России

Они предназначены для защиты как от военного противника, такого как Россия, так и от терроризма, который постоянно беспокоит многих союзников, включая Турцию.

"Эти планы на самом деле представляют собой план модернизации системы коллективной обороны НАТО", - сказал генерал Каволи в Вильнюсе после того, как в течение многих лет Альянс сосредоточивал внимание на конфликтах за пределами Европы, таких как Афганистан, и надеялся на улучшение отношений с Россией.

Планы, по его словам, "дают нам возможность иметь требования к структуре сил, чтобы страны могли направлять свои инвестиции таким образом, чтобы это служило альянсу, а также их национальным потребностям".

Планы также направлены на то, чтобы силы НАТО находились в состоянии готовности, чтобы до 300 тысяч военнослужащих, привлеченных из стран-членов, могли быть развернуты в течение 30 дней, если это необходимо, причем некоторые из них будут доступны в течение трех дней, а другие - в течение 10 дней.

Турция ранее блокировала принятие планов, поскольку возражала против названий, используемых для определенных географических районов, включая Дарданеллы и проливы, но теперь сняла эти возражения, что сделало возможным их одобрение.

Теперь задача государств-членов состоит в том, чтобы потратить время и деньги на претворение планов в жизнь, сказал адмирал Бауэр, добавив: "На это уйдет немало лет".