В США раскритиковали заявление Нетаньяху о сотрудничестве Агентства ООН с ХАМАС

Ван Голлен назвал откровенной ложью заявления Нетаньяху и других лидеров о том, что Агентство ООН является марионеткой ХАМАСа.

"Если вы посмотрите на человека, отвечающего за операции UNRWA на местах, то это ветеран армии США с 20-летним стажем. Вы можете быть уверены, что он не находится в сговоре с ХАМАС", - сказал Ван Холлен в воскресенье в интервью программе "Лицом к нации" на телеканале CBS News.

Деятельность Агентства ООН оказалась под пристальным вниманием в начале этого года после того, как Израиль заявил, что 12 его сотрудников участвовали в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Однако никаких веских доказательств в поддержку этих обвинений не было предоставлено, хотя генеральный комиссар UNRWA Филипп Лаццарини в начале марта заявил, что "серьезные меры" все же были приняты, включая расторжение контрактов с предполагаемыми членами группировки.

"Нетаньяху хотел избавиться от Агентства по меньшей мере с 2017 года. Это было его целью, не только в Газе, но и в других местах, о которых вы говорили", - сказал Ван Холлен.

Ведущая CBS News Маргарет Бреннан спросила у сенатора, почему он считает, что Нетаньяху пытается покончить с UNRWA, и указала на то, что агентство является одним из крупнейших распределителей помощи в Секторе Газа.

"Ну, это абсолютно верно. Правительство Нетаньяху утверждает, что до 14 человек из этих 13 тысяч работников Агентства ООН были причастны к ужасным атакам 7 октября. Мы должны расследовать это, мы должны привлечь всех этих людей к ответственности. Но ... давайте не будем возлагать ответственность на 2 миллиона невинных палестинских гражданских лиц, которые умирают от голода, не будем возлагать на них ответственность за плохие поступки 14 человек", - сказал он.

Ван Холлен также утверждает, что Нетаньяху хочет ликвидировать UNRWA, поскольку видит "в нем средство для продолжения надежд палестинского народа на собственную родину". "Он выступает против решения о двух государствах. И это было его главной целью - остановить решение о двух государствах", - сказал сенатор.

После обвинений Нетяньяху, США вместе с почти десятком других стран приостановили финансирование Агентства. После этого его руководство заявило, что придерживается строгой политики "нейтралитета", признавая при этом сложную обстановку в Газе из-за правления ХАМАСа.

Республиканцы в Конгрессе усилили призывы заблокировать дальнейшее финансирование Агентства, в то время как демократы признали серьезность обвинений, а также подчеркнули, что обвинения касаются очень небольшой части из более чем 30 тыс сотрудников агентства.

Сенатор Ван Холлен предупредил о далеко идущих последствиях сокращения финансирования UNRWA в Газе, которая была в значительной степени опустошена израильскими бомбардировками после атак 7 октября.

"Агентство по делам палестинских беженцев - это основная система распределения продовольствия и помощи. Поэтому, если вы полностью прекратите финансирование UNRWA и Газы, это будет означать, что больше людей будут голодать, больше людей не получат медицинской помощи, в которой они нуждаются. И поэтому было бы огромной ошибкой отрезать их", - сказал он.

Издание добавляет, что на прошлой неделе демократ Крис Ван Холлен был среди группы сенаторов, которые требовали от президента Джо Байдена соблюдать Закон об иностранной помощи и остановить предоставление военной помощи Израилю. Сенаторы утверждали, что раздел 620I Закона об иностранной помощи требует от администрации Байдена прекратить продажу и передачу оружия Израилю, если правительство Нетаньяху продолжит блокировать гуманитарную помощь Сектору Газа.

Война Израиля и ХАМАС

После нападения террористов движения ХАМАС на Израиль 7 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

В конце января Агентство ООН по делам палестинских беженцев начало расследование в отношении нескольких сотрудников, которых подозревают в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

Вскоре израильские военные обнаружили замаскированный разведывательный тоннель ХАМАС в городе Газа под зданием штаб-квартиры Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA). Террористы якобы подключались к электросети штаб-квартиры и использовали офисы Агентства ООН для планирования и ведения боевых операций.

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