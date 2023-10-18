Си Цзиньпин и Путин назвали "Один пояс, один путь" альтернативой западному миропорядку

Глава Китая Си Цзиньпин представил свой проект "Один пояс, один путь" как радикальную альтернативу мировому порядку, возглавляемому США. Президент России Владимиром Путин поддержал это заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В своей речи в Пекине, посвященной 10-летию глобального инфраструктурного проекта Китая, Си раскритиковал односторонние санкции, геополитическое соперничество и политику блоков. Хотя он не назвал ни одной страны, эти замечания были явными отсылками к политике США в отношении Китая в последние годы, которую Вашингтон охарактеризовал как снижающую риски, но Пекин рассматривает как попытку помешать его растущей мощи.

"Как говорится, когда вы дарите розы другим, аромат остается на вашей руке, - сказал Си Цзиньпин. - Другими словами, помощь другим - это также помощь себе. Рассмотрение развития других как угрозы или принятие экономической взаимозависимости как риска не улучшит собственную жизнь и не ускорит развитие".

Выступая сразу после Си, Путин похвалил эту инициативу как согласующуюся с целью России построить альтернативный миропорядок.

"Россию и Китай, как и большинство стран мира, разделяет стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству… при уважении многообразия цивилизаций и прав каждого государства к своей собственной модели развития", - сказал президент России.

По его словам, китайская инициатива "Один пояс, один путь" "логически вписывается в многосторонние усилия по укреплению творческого и конструктивного взаимодействия".

Заявления на церемонии открытия форума "Один пояс, один путь" свидетельствуют о стремлении Китая и России обратиться к развивающимся экономикам так называемого Глобального Юга, охватывающего Южную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию. США и их союзники призывают эти страны поддержать порядок, основанный на правилах, который позволил бы им объединиться по таким вопросам, как поддержка Украины в отпоре вторжению Путина.

"Один пояс, один путь"

Инициатива "Один пояс, один путь" стала горячей точкой между Китаем и Западом, а Италия - единственный член "Большой семерки", подписавший официальное соглашение о сотрудничестве с Пекином, - дала понять о своем намерении выйти из него до конца года. Тем не менее, Си по-прежнему считает программу привлекательной для стран развивающегося мира, которые могут использовать деньги Китая и не видят необходимости занимать определенную позицию по таким вопросам, как права человека и территориальный суверенитет.

Для Путина это редкая поездка за границу после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. Его визит является демонстрацией поддержки инициативы "Один пояс, один путь" и подчеркивает тесные связи Москвы с Пекином.

Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России, помогая смягчить последствия западных санкций для Москвы. В последний раз Путин посещал Китай на зимних Олимпийских играх в феврале того же года, за несколько недель до вторжения в Украину. На этой встрече два лидера договорились о "безграничной" дружбе и подписали ряд долгосрочных соглашений о поставках энергоносителей.

Форум в Пекине

Си Цзиньпин назвал "Один пояс, один путь" беспроигрышным решением для Китая и стран-участниц. По его словам, документы о сотрудничестве подписали более 150 стран и более 30 международных организаций.

В официальном документе, опубликованном ранее в этом месяце, Пекин назвал эту инициативу альтернативой преобладающей глобальной экономической модели, в которой "доминируют несколько стран", позиционируя себя как лидера развивающегося мира.

Однако на мероприятие приехало меньше иностранных лидеров по сравнению с двумя предыдущими саммитами, в 2017 и 2019 годах, что свидетельствует о том, что интерес к инициативе ослаб. Среди участников - президент Индонезии Джоко Видодо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, президент Кении Уильям Руто и президент Чили Габриэль Борич.

Си Цзиньпин и Путин провели переговоры в кулуарах форума. Китайский лидер заявил, что политическое взаимное доверие между двумя странами продолжает углубляться, а объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня.

"За 10 лет, прошедших с 2013 года, мы с господином президентом встречались 42 раза и установили хорошие рабочие отношения и глубокую дружбу", - сказал Си Цзиньпин. Китай готов работать с Россией, чтобы "защитить международную справедливость и справедливость и внести вклад в общее развитие мира".