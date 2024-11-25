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Минюст США хочет закрыть дело против Трампа о вмешательстве в выборы

США, Понедельник 25 ноября 2024 22:10
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Минюст США хочет закрыть дело против Трампа о вмешательстве в выборы Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал ходатайство о закрытии федерального дела против Дональда Трампа о влиянии на результаты президентских выборов 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Politico.

В ходатайстве к федеральному судье спецпрокурор просит прекратить дело против Трампа связано с политикой Министерства юстиции США, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности.

"Министерство никогда не сталкивалось с такой ситуацией, когда федеральный обвинительный акт против частного лица был возвращен большому жюри, а уголовное преследование уже ведется, когда обвиняемый избран президентом", - отметил Смит.

Спецпрокурор добавил, что после внутренних консультаций Минюст определил, что предыдущая практика по поводу непреследования действующих президентов США "применяется к этой ситуации, и что, как следствие, это преследование должно быть приостановлено до инаугурации ответчика".

Это означает, что дело может быть возобновлено после завершения второго президентского срока Трампа.

Дело Трампа

Напомним, в августе Федеральный окружной суд в Вашингтоне решил вернуться к рассмотрению дела против Дональда Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года.

The Washington Post опубликовало материал, в котором говорится о том, что США вели непубличное расследование относительно возможного подкупа Дональда Трампа.

В 2016 году, президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси якобы пытался дать Трампу 10 млн долларов. И ровно эту же сумму Трамп вложил в свою кампанию в последние дни перед президентскими выборами.

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