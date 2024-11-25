Минюст США хочет закрыть дело против Трампа о вмешательстве в выборы

Специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал ходатайство о закрытии федерального дела против Дональда Трампа о влиянии на результаты президентских выборов 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Politico .

В ходатайстве к федеральному судье спецпрокурор просит прекратить дело против Трампа связано с политикой Министерства юстиции США, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности.

"Министерство никогда не сталкивалось с такой ситуацией, когда федеральный обвинительный акт против частного лица был возвращен большому жюри, а уголовное преследование уже ведется, когда обвиняемый избран президентом", - отметил Смит.

Спецпрокурор добавил, что после внутренних консультаций Минюст определил, что предыдущая практика по поводу непреследования действующих президентов США "применяется к этой ситуации, и что, как следствие, это преследование должно быть приостановлено до инаугурации ответчика".

Это означает, что дело может быть возобновлено после завершения второго президентского срока Трампа.