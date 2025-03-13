США рассматривают возможность сотрудничества с "Газпромом", - Bloomberg

США изучают возможности сотрудничества с российским "Газпромом". Речь о возможных глобальных проектах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников издания, между американскими и российскими представителями состоялись предварительные контакты по этому вопросу. Но неясно, кто их ведет и вовлечена ли в них непосредственно администрация президента Дональда Трампа.
Собеседники Bloomberg уточнили, что обсуждение возможного сотрудничества США с "Газпромом" находится на ранней стадии.
Источники издания подчеркивают, что сотрудничество с "Газпромом" может вписаться в более широкую программу США по ослаблению связей России с Китаем и Ираном.
Но, по словам неназванных европейских чиновников, США вряд ли удастся "вбить клин" между Китаем и Россией, учитывая то, как сблизились две страны.
При этом "Газпром" заинтересован в том, чтобы США помогли восстановить работу газопровода "Северный поток".
Журналисты обращают внимание, что сделка между США и "Газпромом" стала бы серьезным разворотом для Трампа, поскольку он во время своего первого срока критиковал Европу за зависимость от российского газа и продвигал расширение продаж американского сжиженного природного газа в европейские страны.
Напомним, президент США Дональд Трамп недавно провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, на котором, в частности, обсуждалось сотрудничество между двумя странами.
После этого Трамп заявил о том, что США хотят заключить с Россией несколько сделок. В частности, Вашингтон заинтересован в российских редкоземельных металлах.
Также в СМИ появилась информация, что Россия предложила США сделку, которая касается редкоземельных металлов на временно оккупированных территориях Украины.
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