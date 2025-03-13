США рассматривают возможность сотрудничества с "Газпромом", - Bloomberg

По данным источников издания, между американскими и российскими представителями состоялись предварительные контакты по этому вопросу. Но неясно, кто их ведет и вовлечена ли в них непосредственно администрация президента Дональда Трампа.

Собеседники Bloomberg уточнили, что обсуждение возможного сотрудничества США с "Газпромом" находится на ранней стадии.

Источники издания подчеркивают, что сотрудничество с "Газпромом" может вписаться в более широкую программу США по ослаблению связей России с Китаем и Ираном.

Но, по словам неназванных европейских чиновников, США вряд ли удастся "вбить клин" между Китаем и Россией, учитывая то, как сблизились две страны.

При этом "Газпром" заинтересован в том, чтобы США помогли восстановить работу газопровода "Северный поток".

Журналисты обращают внимание, что сделка между США и "Газпромом" стала бы серьезным разворотом для Трампа, поскольку он во время своего первого срока критиковал Европу за зависимость от российского газа и продвигал расширение продаж американского сжиженного природного газа в европейские страны.