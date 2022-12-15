США рассматривают возможность расширения поддержки Украины из-за угрозы нового наступления РФ

Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения своей поддержки войны в Украине, поскольку власти обеспокоены тем, что Россия может совершить новое наступление уже в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Сообщается, что помимо завершения планов передачи системы противоракетной обороны Patriot, США также рассматривают отправку другого оружия, в том числе комплекты боеприпасов, которые превращаются в так называемые "разумные бомбы". Они помогут значительно увеличить диапазон ударов, считает издание.

Пентагон также рассматривает возможность расширения обучения для украинских военных на американской базе Германии.

Отмечено, что военные США обучают несколько сотен украинцев в месяц тому, как пользоваться конкретным оружием. Расширенное обучение будет включать координирование маневрирования пехоты с артиллерийской поддержкой.