По батальону в месяц и новая тактика. США расширят обучение украинских военных в Германии, - NYT

Президент США Джо Байден одобрил расширение подготовки украинских военных на американской базе в немецком Графенвере. Планируется увеличить число военных и обновить тактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам официальных лиц, расширенная подготовка позволит американским инструкторам обучать по одному украинскому батальону - примерно от 600 до 800 военнослужащих - каждый месяц. В настоящее время американцы обучают в среднем 300 военных в месяц.

В рамках расширенной программы американские инструкторы будут обучать крупные группы украинских солдат более продвинутой тактике боя, в том числе "коллективным тренировкам", таким как координация маневров наземной пехоты при артиллерийской поддержке.

При этом, как отмечает NYT, украинские официальные лица опасаются отводить слишком много военнослужащих с линии фронта для специальной подготовки. Но поскольку зима замедлила темпы боевых действий на многих участках украинская сторона одобрила расширение программы.

Планируется, что расширенная программа подготовки начнется уже с начала 2023 года.