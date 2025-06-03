В США разочарованы требованиями России для перемирия с Украиной, - ABC News

Неназванные официальные лица США рассказали изданию, что требования России для прекращения огня как минимум на 30 дней, которые она изложила в "меморандуме", не стали сюрпризом, но вызвали разочарованность.

Чиновники подчеркнули, что часть пунктов в "меморандуме" и Украина, и администрация президента США Дональда Трампа считают неприемлемыми. По их словам, такие требования свидетельствуют о попытке Москвы отложить конструктивные переговоры.

Официальные лица также отметили, что хотя Трамп ранее резко критиковал и Украину, и Россию, в последние дни он все больше отстраняется от этого вопроса.

При этом издание обратило внимание, что несмотря на угрозы американского лидера ввести новые санкции против России, никаких признаков того, что США предприняли шаги для этого, нет.