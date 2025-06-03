У США розчаровані вимогами Росії для перемир'я з Україною, - ABC News

Американські чиновники розчаровані тим, які умови Росія висунула для перемир'я з Україною як мінімум на 30 днів. Вони нездійсненні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Неназвані офіційні особи США розповіли виданню, що вимоги Росії для припинення вогню щонайменше на 30 днів, які вона виклала в "меморандумі", не стали сюрпризом, але викликали розчарування.
Чиновники наголосили, що частину пунктів у "меморандумі" і Україна, і адміністрація президента США Дональда Трампа вважають неприйнятними. За їхніми словами, такі вимоги свідчать про спробу Москви відкласти конструктивні переговори.
Офіційні особи також зазначили, що хоча Трамп раніше різко критикував і Україну, і Росію, останніми днями він дедалі більше відсторонюється від цього питання.
При цьому видання звернуло увагу, що незважаючи на погрози американського лідера ввести нові санкції проти Росії, жодних ознак того, що США зробили кроки для цього, немає.
Нагадаємо, вчора, 2 червня, Україна і Росія провели другий раунд переговорів у Стамбулі.
Джерела РБК-Україна зазначали, що РФ передала Україні через Туреччину свій "меморандум". Там була вказана позиція Москви щодо укладення миру з Україною і можливого припинення вогню.
Для припинення вогню РФ вимагає або початок виведення українських захисників із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, або припинення мобілізації, поставок західної допомоги і не тільки.
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