Путін заперечив причетність Росії до кібератак на США

Президент Росії Володимир Путін заявив, що офіційна Москва не причетна до кібератак, які останнім часом були здійснені на США. Путін не бачить жодних доказів причетності Росії до кібератак .

Про це йшлося в його інтерв'ю телеканалу NBC, зміст якого приводить прес-служба Кремля .

Журналіст телеканалу перерахував Путіну кібератаки, за якими, як вважають в США, стоять хакери, контрольовані Росією. Зокрема, втручання в американські вибори, напад на SolarWinds, втручання в розробку вакцин від коронавірусу та атака на Microsoft.

Путін, зі свого боку, заявив, що жодних доказів причетності до цього Росії, крім заяв американських відомств, немає.

"Ви мені передаєте інформацію про те, хто сказав. Але де ж докази того, що це було зроблено насправді?... На такі бездоказові звинувачення я можу вам відповісти: можете скаржитися до Міжнародної ліги сексуальних реформ. Вас це влаштує?", - сказав він.

Президент РФ також згадав останні кібератаки на американський газопровід Colonial Pipeline та м'ясопереробні заводи компанії JBS. Зокрема, Путін акцентував на тому, що керівництво Colonial Pipeline заплатило хакерам викуп, щоб відновити роботу газопроводу.

"Вони відкупилися від кібербандитів. Ви перерахували мені цілий набір спецслужб США, вони глобальні, вони можуть знайти тих, кому заплатили викуп? Сподіваюся, вони упевняться в тому, що Росія не має до цього стосунку", - наголосив глава РФ.

Путін також додав, що НАТО віднесло кіберпростір до сфери бойових дій, але Росія, за його словами, не бере в них участі, бо не хоче "мілітаризації кіберпростору".