США і Росія можуть відновити інспекції в рамках Договору СНО, - Держдеп

Сполучені Штати і Росія можуть відновити переговори про проведення інспекцій в рамках договору про скорочення наступального озброєння (ДСНО).
Про це на онлайн-брифінгу заявила заступник державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Думаю, ми всі усвідомлюємо, що обговорення між США і Росією про подальші дії у зв'язку з договором СНО-III не проводяться прямо зараз через ситуацію, з якою ми маємо справу. І ці переговори будуть продовжуватися в майбутньому, коли ситуація буде для цього слушною", – заявила Дженкінс.
Нагадаємо, що договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, або СНО-III) – це двосторонній договір про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.
Договором передбачено скорочення для кожної зі сторін ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, а міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників – до 700 одиниць.
Документ був підписаний президентами Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі і набув чинності 5 лютого 2011 року, змінивши договір СНО-I, що закінчився в грудні 2009 року.
Раніше в Кремлі заявили, що не розглядають можливість продовження договору між Росією і США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь (ДСНВ). На даний момент між РФ і США немає ніяких відносин.
Водночас, посол РФ в США Анатолій Антонов запропонував Вашингтону приступити до переговорам по розробці договору, який прийде на зміну СНО-3. Держдеп раніше говорив про зацікавленість у продовженні договору після 2026 року.
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