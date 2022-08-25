США и Россия могут возобновить инспекции в рамках договора СНВ, - Госдеп

"Думаю, мы все осознаем, что обсуждения между США и Россией о дальнейших действиях в связи с договором СНВ-III не проводятся прямо сейчас из-за ситуации, с которой мы имеем дело. И эти переговоры будут продолжаться в будущем, когда ситуация будет для этого подходящей", – заявила Дженкинс.

Напомним, что договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III) – это двусторонний договор о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.

Договором предусмотрено сокращение для каждой из сторон ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков – до 700 единиц.

Документ был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив договор СНВ-I, истёкший в декабре 2009 года.