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В США делают все возможное для ускорения помощи Украине, "плана Б" нет, - посол

Фото: Бриджит Бринк, посол США в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Власти США, в том числе президент Джо Байден, пытаются ускорить одобрение нового финансирования для помощи Украине. Но "плана Б" на случай, если Конгресс откажется поддерживать инициативу, нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом посол США в Украине Бриджит Бринк заявила в ходе брифинга.

"Нет, у нас нет "плана Б", мы сфокусированы на сто процентов на "плане А" - Конгресс поддерживает запрос президента и президент подписывает дополнительный запрос для Украины", - отметила Бринк. 

 

По ее словам, сейчас Конгресс отвечает за то, насколько быстро США смогут возобновить помощь Украине. 

Бринк напомнила, что она дважды разговаривала со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном - "он поддерживает Украину и понимает, насколько важен проигрыш России в войне". 

"Я не могу сказать вам точные сроки. Но я могу сказать, что как президент, так и мы все делаем все возможное для ускорения этого процесса. Мой месседж - мы не можем тратить время, ни дня, ни часа, ни секунды. Люди умирают каждый день", - добавила дипломат. 

Посол подчеркнула, что только Конгресс "решает ход этого процесса". 

Помощь Украине от США

Напомним, в США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование для помощи Украине. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами. 

Недавно Сенат США принял законопроект, который включает помощь Украине на более 60 млрд долларов. Но для того, чтобы документ вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей, а также подписать президент Джо Байден. 

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пока отказывается выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине. Он хочет, чтобы деньги для нашей страны были в привязке к вопросу безопасности границ. 

Также недавно Палата представителей ушла на каникулы, что делает невозможным рассмотрение документа до 28 февраля

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